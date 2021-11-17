 

Pfizer поделилась лицензией на лекарство против COVID-19. Это сделает его доступным в 95 странах

17.11.2021, 15:48, Новости дня
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Компания поделилась лицензией с Патентным фондом лекарственных средств, которые поддерживается Организацией Объединенных Наций. Это позволит производителям дженериков сделать препарат широко доступными в 95 странах с низким и средним уровнем доходов, в которых живет 53% населения мира.

“Pfizer не будет получать роялти за продажи в странах с низким уровнем дохода и в дальнейшем откажется от лицензионных платежей за продажи во всех странах, входящих в соглашени”, – заявили в фармкомпании.

5 ноября Pfizer объявила о завершении второй фазы испытаний Paxlovid. Его эффективность в предотвращении тяжелого течения болезни и смерти составила 89%.

Контекст:

До недавнего времени специальных лекарств от COVID-19 не существовало, при этом заболевании проводится в основном симптоматическое лечение. 

Первыми об испытаниях лекарства от коронавируса сообщили американские фармацевтические компании Ridgeback Biotherapeutics и Merck Sharp & Dohme. Они создали противовирусный препарат Lagevrio (молнупиравир), который выпускается в таблетках. Согласно данным клинических испытаний, препарат наиболее эффективен на ранних стадиях заболевания. Его уже одобрили в Великобритании.

В августе этого года министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Украина может получить революционный препарат прямого действия от COVID-19. По его словам, у одного из производителей Украина находится в шестерке стран, которые получат лекарство в первую очередь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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