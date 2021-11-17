 

В Луганской области пограничники задержали гражданина Украины, который воевал на Донбассе на стороне боевиков

17.11.2021, 15:48, Новости дня
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По данным ведомства, мужчина в 2014 году вошел в состав одного из подразделений управляемых Россией незаконных вооруженных формирований.

“В обязанности задержанного входили досмотр транспортных средств и проверка документов у лиц на блокпосту возле города Первомайска Луганской области. Кроме того, по указаниям российских кураторов боевик осуществлял разведку и так называемые “зачистки” местности. Впоследствии, как пояснил злоумышленник, он, опасаясь за свою жизнь, покинул блокпост и скрылся на контролируемую украинскими властями территорию”, – говорится в сообщении.

Пограничники передали задержанного боевика сотрудникам Национальной полиции.

“Пограничники направили Национальной полиции уведомление об обнаружении признаков преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины “Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований”, – отметили в Госпогранслужбе. Максимальное наказание – восемь лет лишения свободы.

ВИДЕОВидео: Державна прикордонна служба України / YouTube
Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибли 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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