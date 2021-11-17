Украинские еврооблигации обвалились на фоне невыплаты “зеленых” бондов в адрес “ДТЭК ВИЭ” – СМИ

Агентство ссылается на данные котировок еврооблигаций за период с 11 по 16 ноября, опубликованные агентством “Интерфакс-Украина”

“В среднем ценные бумаги украинского правительства за этот период снизились на 3,7–4%. Больше всего обесценились долгосрочные ценные бумаги со сроком обращения шесть и больше лет. Трех и пятти летние облигации подешевели на 2,8-2,9%. После скандала с “зелеными” облигациями, долгосрочные еврооблигации Украины (11 лет) начали торговаться ниже номинала, что может свидетельствовать о падении доверия к действиям правительства”, – считают авторы материала.

Контекст:

По информации “Обозревателя”, вечером 13 ноября Кабмин на уровне “Ощадбанка” заблокировал погашение долгов перед “зелеными” инвесторами на сумму 19,3 млрд грн. Это были деньги, которые “Укрэнерго” привлекло через целевые еврооблигации для расчета с “зелеными” инвесторами. Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в облигации НЭК “Укрэнерго” $75 млн для того, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

13 ноября стало известно об увольнении с должности главы госпредприятия “Гарантированный покупатель” Константина Петриковца. Он заявил, что причиной стал отказ остановить выплату госпредприятием долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников и обратился по этому поводу в НАБУ.

В Кабмине утверждают, что увольнение Петриковца связано с нанесением предприятию убытков.

Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями “зеленой” генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц.

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