 

Украинские еврооблигации обвалились на фоне невыплаты “зеленых” бондов в адрес “ДТЭК ВИЭ” – СМИ

17.11.2021, 15:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Агентство ссылается на данные котировок еврооблигаций за период с 11 по 16 ноября, опубликованные агентством “Интерфакс-Украина” 

“В среднем ценные бумаги украинского правительства за этот период снизились на 3,7–4%. Больше всего обесценились долгосрочные ценные бумаги со сроком обращения шесть и больше лет. Трех и пятти летние облигации подешевели на 2,8-2,9%. После скандала с “зелеными” облигациями, долгосрочные еврооблигации Украины (11 лет) начали торговаться ниже номинала, что может свидетельствовать о падении доверия к действиям правительства”, – считают авторы материала.

Контекст:

По информации “Обозревателя”, вечером 13 ноября Кабмин на уровне “Ощадбанка” заблокировал погашение долгов перед “зелеными” инвесторами на сумму 19,3 млрд грн. Это были деньги, которые “Укрэнерго” привлекло через целевые еврооблигации для расчета с “зелеными” инвесторами. Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в облигации НЭК “Укрэнерго” $75 млн для того, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

13 ноября стало известно об увольнении с должности главы госпредприятия “Гарантированный покупатель” Константина Петриковца. Он заявил, что причиной стал отказ остановить выплату госпредприятием долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников и обратился по этому поводу в НАБУ.

В Кабмине утверждают, что увольнение Петриковца связано с нанесением предприятию убытков.

Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями “зеленой” генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / “Перелетал границу на низкой высоте”. В СБУ сообщили об изъятии у контрабандистов вертолета

26.01 / Компания Axiom Space назвала членов первого в истории частного экипажа, который полетит на МКС

14.07 / В новосибирской школе решили создать «пространство-трансформер»

15.05 / Армянская АЭС закрылась на 141 день из-за ремонта

11.09 / Le Figaro – мигранты-беспризорники превратились в головную боль для французского правосудия

29.06 / Ссора соседок из-за забора закончила нападением с вилами

19.10 / В Баку сообщили об обстрелах с армянской стороны районов вокруг Нагорного Карабаха

07.07 / В Бурятии с лесными пожарами сражаются более 600 человек

30.03 / На Украине заявили о готовности дать ответ в случае эскалации в Донбассе

25.09 / Альтернатива полиции — власти Сиэтла наняли сутенёра, чтобы навести порядок в городе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика