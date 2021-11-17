Биржа Webull криптовалюта

17.11.2021, 15:46, Новости

Теги: Бизнес, Технологии

Webull Crypto – это простая биржа, которая работает очень просто. Она позволяет пользователям торговать криптовалютой напрямую, а не фьючерсами, как это делают многие брокеры. Пользователи также могут получить доступ к котировкам цен на другие криптовалюты, даже если пользователь не может торговать конкретным типом криптовалюты. Этот прямой торговый процесс упрощает процесс торговли криптовалютой.

Есть ли у Webull крипто-кошелек?

К сожалению, в настоящее время Webull не предлагает никаких криптокошельков. Платформа позволит вам покупать и продавать разные криптовалюты, но сделанные вами покупки нельзя никуда передать.

Какова покупательная способность Webull?

В Webull покупательная способность пользователя для криптовалюты будет отображаться в нижней части билета криптовалютного ордера. Общая сумма покупательной способности криптовалюты обычно примерно равна наличным деньгам, которые пользователь может снять, в дополнение к любой предварительной покупательной способности. Если покупательная способность пользователя в криптовалюте не равна его денежному остатку, это может означать, что полный баланс cash пользователя не был полностью оплачен. Как правило, расчет остатка денежных средств может занять несколько торговых дней. Любая выручка от продажи криптовалюты будет немедленно доступна для дальнейшей торговли криптовалютой.

Обзор криптовалютной торговой платформы Webull

Платформа Webull для криптовалюты очень ориентирована на сообщества и ориентирована на мобильные устройства. Webull позволяет трейдерам торговать криптовалютами напрямую, а не фьючерсами, как того требуют некоторые из самых популярных криптовалютных брокеров. Трейдерам также не придется платить дорогую комиссию за эту услугу. Однако трейдеры должны будут заплатить надбавку к спреду в размере около 100 базисных пунктов (или, проще говоря, около 1% от вашей цены покупки) с обеих сторон сделки. Это определяется рынком, и многие другие криптобиржи потребуют аналогичных спредов.

На Webull Crypto пользователи смогут торговать биткойнами, Ethereum, Liteсoin, Dogecoin и многими другими альткойнами всего за 1 доллар. Точно так же пользователи смогут покупать и продавать криптовалюту круглосуточно, семь дней в неделю, с перерывом всего на один час в день. Трейдеры могут получить прямые котировки и на другие альткойны, даже если трейдер не может торговать ими. Подробнее узнать о бирже можно, перейдя на источник.