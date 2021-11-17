Бананы против соли: ученые выяснили насколько калий полезнее натрия



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Калий содержится в основном в основном во фруктах (например, бананах), в листовой зелени, бобах, орехах, молочных продуктах и крахмалистых овощах. Он помогает расслабить кровеносные сосуды, увеличивает выведение натрия и снижает кровяное давление.

Натрий же мы в основном потребляем с поваренной солью, учесть потребление которой бывает трудно. Помимо того, что мы сами солим еду, некоторое ее количество содержится в повседневных продуктах питания. В некоторых из, например, в полуфабрикатах и фастфуде, соли неконтролируемо много.

Чтобы оценить связь натрия и калия с риском сердечно-сосудистых заболеваний, специалисты изучили пробы мочи более чем 10 тысяч здоровых человек. Анализы брались несколько раз за сутки — такой метод оценки считается наиболее надёжным. Учёных интересовало количество калия и натрия в образцах, а также частота сердечно-сосудистых заболеваний у испытуемых. За все время исследования (почти 9 лет) было зафиксировано 571 сердечно-сосудистые событие, таких как инсульты, инфаркты и другие опасные состояния.

Почему возникают отёки?

Возможно, накануне вы съели слишком много солёных огурцов, но могут быть и более серьёзные причины.

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После учета большого количества факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний оказалось, что значительной угрозе подвергаются люди, употребляющие от 2 до 6 миллиграмм натрия в сутки (потреблявших больше натрия в исследовании не нашлось). При этом риск возрастал на 18% с каждой лишней тысячей миллиграмм. Однако при увеличении потребления калия приводит к снижению этого риска на 18% с каждой тысячей миллиграмм.

Всемирная орагнизация здравоохранение рекомендует потреблять не более 5 грамм соли в день, при этом повысить потребление калия до хотя бы 3,5 грамм. При этом большинство людей потребляет в среднем от 9-12 грамм соли в сутки. Отказ от избыточного потребления соли позволит избежать 2,5 миллионов смертей в год. Для сравнения, за 2020 год в мире 1,8 миллиона человек умерли от коронавируса.