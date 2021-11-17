 

Собянин поручил уменьшить число трудовых мигрантов на стройках Москвы

17.11.2021, 15:38, Разное
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Нужны другого качества люди с иной зарплатой, а мигрантов в Москве на сегодняшний день достаточно, сказал мэр. Необходимо наращивать производительность труда, механизацию и индустриализацию производства, добавил Собянин.

Градоначальник призвал строительные компании привлекать россиян из ближайших регионов, повышать зарплату, создавать условия работы. “Знаю, вам площадка нужна, мы подберем вам площадку, давайте заводы строить”, – обратился мэр к гендиректору фирмы-подрядчика “Крост” Алексею Добашину.

За последний год количество мигрантов на московских стройках уменьшилось на 15%, уточнил представитель компании. Зарплата строителей с высокой квалификацией составляет 120-150 тысяч рублей, сообщил он.

“Жилье, и по программе, должно быть более индустриальным с точки зрения подготовки, основных конструктивных элементов, даже в части отделочных работ, инженерных, чтобы это можно было делать не на строительной площадке, а на заводской площадке. Это увеличивает производительность труда, уменьшает количество людей, которое требуется”, – цитирует Собянина Агентство городских новостей “Москва”.

Ранее мэр столицы заявил об усилении контроля за соблюдением закона со стороны мигрантов. Большинство приезжих регистрируются, оплачивают патенты и добросовестно трудятся, но в последнее время произошло несколько массовых драк, писал Собянин в своем блоге. Градоначальник указал на недопустимость подобных инцидентов.



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