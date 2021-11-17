 

Дума займется стабилизацией цен на пиломатериалы и удобрения

17.11.2021, 15:38, Разное
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Рост цен не может не волновать, заявил председатель Госдумы. Он призвал комитеты Госдумы по бюджету и налогам, по защите конкуренции, по промышленности, вопросам сельского хозяйства и природопользования взять вопрос на постоянный контроль.

Володин предложил создать под контролем зампреда Госдумы Алексея Гордеева рабочую группу, которая выработает предложения по снижению цен на пиломатериалы и удобрения. Депутаты поддержали инициативу.

Спикер попросил главу Минфина Антона Силуанова выполнять поручения президента.

“Мы со своей стороны будем не только помогать, но и нести ответственность и осуществлять парламентский контроль. Давайте договоримся на 6 декабря, к Совету Государственной Думы: выносите предложения и в части металла, и в части удобрений, и в части пиломатериалов”, – заявил Володин на пленарном заседании 17 ноября.

Ранее спикер Госдумы поручил проанализировать причины роста цен на стройматериалы. Он раскритиковал Федеральную антимонопольную службу и Министерство экономического развития из-за отсутствия реакции на повышение стоимости металла на 50% и более.



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