“Тихо петь я не умею”: Валерий Меладзе рассказал, как укладывает спать свою 7-месячную дочь Агату

В апреле этого года в семье Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе родился третий ребенок, дочь Агата. Певец рассказал на программе “Вечерний Ургант”, что не может спеть дочери ни одной колыбельной.

Шепот вместо песен

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе активно ведут блоги в социальных сетях, где делятся радостями своих родительских будней и дают советы новоиспеченным родителям. У популярного исполнителя огромный опыт в воспитании детей, которых у него шестеро: четыре девочки (трое – от первого брака с Ириной Меладзе) и два мальчика. Недавно самой младшей дочери певца исполнилось 7 месяцев.

На программе “Вечерний Ургант” счастливый отец рассказал, что маленькая Агата уже умеет ползать, садиться и звуками показывать свое одобрение или недовольство. “Ты ставишь ей свои песни? Может, она звуками или жестами покажет, что уже можно выключать?” – пошутил Иван Ургант. “Чтобы она таких жестов не проявляла, я свои песни и не включаю”, – парировал певец. Валерий Меладзе добавил, что не поет дочери колыбельные, а просто что-нибудь тихонько рассказывает ей на ушко. “Потому что я тихо петь не умею”, – признался Меладзе. В свое прошлое посещение программы “Вечерний Ургант” Валерий также рассказал, что обязанность качать малышку ночью лежит на нем.