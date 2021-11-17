 

Для Android TV предоставлены новые возможности

17.11.2021, 15:16, Новости дня
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После обновлений, которые произошли на серверном обеспечении Google Play Store, появились новые возможности. В частности, различные приложения для операционной системы Android TV уже можно устанавливать прямо со смартфона.

До сих пор новые приложения можно было запускать прямо с самого устройства. Однако управление умным телевизором не настолько удобно, как другими электронными гаджетами. Поэтому процедура выглядела достаточно хлопотной.

Можно было, конечно, воспользоваться подключенным компьютером или ноутбуком. Но смартфон все-таки также удобен, и он имеется почти у каждого, говорят разработчики. Поэтому было принято решение расширить функционал именно в эту сторону. В данный момент обновления работают только для ограниченного круга пользователей, но скоро должны стать доступными для всех.



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