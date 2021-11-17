 

Эксперт рассказал россиянам, как отличить настоящий сайт госуслуг от поддельного

17.11.2021, 15:16, Новости дня
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Использование браузера Safari поможет россиянам легко отличить настоящий сайт государственных услуг от поддельного. Об этом сообщил известный в РФ эксперт по кибербезопасноси Станислав Жураковский.

Там можно всего лишь кликнуть на «замочек», а далее задать команду «показать сертификат». Браузер сразу же сообщает, что за сайт вы просматриваете и сертифицирован ли он по всем правилам. Сайты, у которых нет сертификатов, не могут принадлежать государственным учреждениям.

К сожалению, за последнее время в РФ участились случаи мошенничества именно с использованием поддельных сайтов государственных услуг. На таких ресурсах граждане обычно оставляют максимум конфиденциальной информации, в том числе регистрационные данные важных документов, которые могут попасть в руки злоумышленников.



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