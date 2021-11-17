 

Малышева посоветовала пить чай каркаде для снижения давления

17.11.2021, 15:02, Разное
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Известный в РФ теледоктор Елена Малышева рассказала, какой напиток может помочь снизить артериальное давление. В данном случае речь идет о чае каркаде.
Тема гипертонии и методов борьбы с ней была затронута в рамках программы «Жить здорово!» на «Первом канале». По словам Елены Малышевой, давление можно снизить посредством употребления травяного чая каркаде.

С мнением терапевта согласился кардиолог и реаниматолог Герман Гандельман. Он пояснил о результатах одного исследования, которое провели ученые. Научные сотрудники хотели проверить, действительно ли чай каркаде снижает показатели АД. Добровольцы каждый день употребляли 450 мл данного напитка. В результате у них давление снизилось на 7 мм ртутного столба.

Люди, которые страдают повышенным кровяным давлением, не могут обойтись только чаем. Им нужно соблюдать специальную диету, не забывать об умеренных физических нагрузках.

Источник: lenta.ru



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