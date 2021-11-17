 

Российский Экспобанк выходит на Узбекистан и Филиппины

17.11.2021, 15:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Руководство российского Экспобанка приняло решение о выходе на азиатских рынок. Первыми странами, где появятся филиалы учреждения, станут Филиппины и Узбекистан. Об этом пояснил один из основных акционеров и глава совета директоров организации Игорь Ким.
Руководство российского Экспобанка приняло решение о выходе на азиатских рынок. Первыми странами, где появятся филиалы учреждения, станут Филиппины и Узбекистан. Об этом пояснил один из основных акционеров и глава совета директоров организации Игорь Ким, информирует bfm.ru

«Нами принято решение о выходе на Филиппины. Нами уже получено соответствующее разрешение от российского федерального регулятора на открытие в этой стране внучки. Пока в наших планах нет цели развивать там банк, вероятнее всего, речь будет идти о создании финансовой компании», – добавил предприниматель. Он также подчеркнул, что новая компания на Филиппинах займется розничным микрофинансированием в режиме онлайн.

Примечательно, что еще в октябре текущего года Игорь Ким пояснил прессе о том, что в Экспобанке также рассматривают возможность вывести бизнес на узбекский рынок. К примеру, еще в конце сентября финансовое учреждение подписало с местным Агентством по управлению госактивами меморандум, обозначив в этом документе планы купить Пойтахт банк.

«Розничные кредиты, займы для представителей среднего и малого бизнеса, обеспечение тендерных гарантий, автокредиты – всем этим мы занимаемся в РФ на довольно высоком уровне. Поэтому я считаю, что эти услуги могут быть востребованы и в Узбекистане. Тем более, что мы может очень квалифицированно подойти к их внедрению», – добавил акционер Экспобанка.

При этом журналисты поинтересовались у Игоря Кима отсутствием в деятельности банка новых слияний и поглощений, хотя сам он еще два года тому назад утверждал, что Экспобанк очень заинтересован в этом.

«Мы сейчас стараемся не совершать сделки ради сделок. Еще в начале 2020 года банк завершил масштабную интеграцию с Курскпромбанком. В течение полутора лет мы концентрировали свои усилия на развитии операционной деятельности. Кроме того, в последние годы ситуация в банковском секторе отличалась волатильностью, было сложно что-либо прогнозировать, был также ряд санаций со стороны Центробанка. Все это объясняет снижение активности в плане M&A. Сегодня мы интересуемся сделками, которые позволили бы банку получить синергию к уже действующей модели, помогли бы расширить возможности клиентской платформы, а также усилить позиции банка в определенных компетенциях», – объяснил он.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Эксперты назвали способы восстановить обоняние после COVID-19

02.06 / В Раде предупредили о катастрофе для экономики Украины

13.09 / Политолог объяснил возвращение Лукашенко к репрессиям: Тактика большевиков, проводивших красный террор

12.10 / ЕА Sports обвинили Канобу в одинаковых рецензиях на FIFA 20 и FIFA 21

19.07 / Мнение: Причины и хронология гражданской войны в России

22.03 / Сайт знакомств “Мамба” взял под опеку бездомных котов

18.02 / Скандалы: Роман Абрамович займется отечественным туризмом

08.12 / “Не требовалась госпитализация”: Антидепрессант показал эффективность при лечении COVID-19

11.02 / Врач Тяжельников объяснил повышенный риск заразиться коронавирусом в холодную погоду

18.09 / Определен наиболее благоприятный выход из кризиса в Белоруссии: Лукашенко выезжает на лечение в Россию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика