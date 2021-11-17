 

Кабмин ФРГ оценил переговоры Меркель и Лукашенко

17.11.2021, 15:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинИ. о. канцлера Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в координации с ЕС и партнерами в регионе, сообщил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт..

«Для того, чтобы улучшить эту вызывающую тревогу гуманитарную ситуацию для тысяч людей, имеет смысл говорить с теми, кто в Минске имеет возможность изменить положение, даже если речь идет о правителе, легитимность которого Германия и остальные европейские страны не признают», – передает его слова ТАСС.

«Поэтому канцлер провела телефонный разговор с Лукашенко – чтобы найти гуманитарные пути, чтобы обеспечить, например, доступ для УВКБ (Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев)», – подчеркнул Зайберт.

Он добавил, что мигранты начали получать первую помощь на месте.

«И она провела этот разговор в тесной координации с Еврокомиссией и после предварительной информации со стороны важных партнеров в регионе», – сказал Зайберт. Он подчеркнул, что ответственность за ситуацию с мигрантами лежит на Минске, Германия разделяет оценку ЕС по миграционному кризису и ужесточение санкций против Белоруссии. «Это полностью и наша позиция», – сказал Зайберт.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с и. о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Канцлер и Лукашенко обсудили сложную ситуацию на границе между Белоруссией и ЕС, в особенности необходимость оказания гуманитарной помощи находящимся там беженцам и мигрантам. Они договорились продолжить диалог по этим темам», – заявил представитель немецкого кабмина Штефан Зайберт. Разговор длился, как сообщается, целых 50 минут.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05 / Организатор «Золотого глобуса» анонсировал реформы

19.01 / Глава Федерации хоккея Белоруссии назвал IIHF жертвой политических игр

24.11 / Independent – Лондон обвинил Китай в лишении гонконгцев основных прав и свобод

23.07 / В Швеции раскритиковали практику массового тестирования на антитела

30.10 / Лавров и Ван И указали на важность созыва саммита «пятерки» СБ ООН

26.08 / В РФ вывели на рынок самое мощное в мире ружье для борьбы с беспилотниками

05.09 / Россия ввела санкции против Вакарчука, Кубива, Таруты и нескольких десятков других политиков и чиновников Украины. Полный список

24.12 / Москвичам рассказали о погоде на Новый год

26.09 / Крушение Ан-26 в Чугуеве. Родственникам погибших выплатят по 1,5 млн грн

16.05 / ГСЧС предупредила о граде в Украине 17 мая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика