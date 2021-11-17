Кабмин ФРГ оценил переговоры Меркель и Лукашенко

И. о. канцлера Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в координации с ЕС и партнерами в регионе, сообщил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт..

«Для того, чтобы улучшить эту вызывающую тревогу гуманитарную ситуацию для тысяч людей, имеет смысл говорить с теми, кто в Минске имеет возможность изменить положение, даже если речь идет о правителе, легитимность которого Германия и остальные европейские страны не признают», – передает его слова ТАСС.

«Поэтому канцлер провела телефонный разговор с Лукашенко – чтобы найти гуманитарные пути, чтобы обеспечить, например, доступ для УВКБ (Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев)», – подчеркнул Зайберт.

Он добавил, что мигранты начали получать первую помощь на месте.

«И она провела этот разговор в тесной координации с Еврокомиссией и после предварительной информации со стороны важных партнеров в регионе», – сказал Зайберт. Он подчеркнул, что ответственность за ситуацию с мигрантами лежит на Минске, Германия разделяет оценку ЕС по миграционному кризису и ужесточение санкций против Белоруссии. «Это полностью и наша позиция», – сказал Зайберт.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с и. о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Канцлер и Лукашенко обсудили сложную ситуацию на границе между Белоруссией и ЕС, в особенности необходимость оказания гуманитарной помощи находящимся там беженцам и мигрантам. Они договорились продолжить диалог по этим темам», – заявил представитель немецкого кабмина Штефан Зайберт. Разговор длился, как сообщается, целых 50 минут.