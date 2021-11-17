В результате взрыва в Кабуле погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли в результате взрыва, прогремевшего в среду в Кабуле, сообщило афганское агентство Аамадж Ньюс со ссылкой на очевидцев.

Как информирует ТАСС, инцидент произошел в районе Даште-Барчи в западной части столицы Афганистана в результате детонации магнитной мины, которая была прикреплена к пассажирскому микроавтобусу.

В начале ноября группа террористов-смертников проникла в здание госпиталя в Кабуле, возле него прогремел взрыв. В посольстве в Кабуле отметили, что россияне не пострадали в результате взрывов и стрельбы возле госпиталя.