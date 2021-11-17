 

В результате взрыва в Кабуле погибли три человека

17.11.2021, 15:00, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПо меньшей мере три человека погибли в результате взрыва, прогремевшего в среду в Кабуле, сообщило афганское агентство Аамадж Ньюс со ссылкой на очевидцев.

Как информирует ТАСС, инцидент произошел в районе Даште-Барчи в западной части столицы Афганистана в результате детонации магнитной мины, которая была прикреплена к пассажирскому микроавтобусу.

В начале ноября группа террористов-смертников проникла в здание госпиталя в Кабуле, возле него прогремел взрыв. В посольстве в Кабуле отметили, что россияне не пострадали в результате взрывов и стрельбы возле госпиталя.



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