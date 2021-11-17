Стало известсно о компенсации Красноярскому краю для перевода на электроотопление

Красноярский край получит порядка 2 млрд рублей на три года на компенсацию тарифа при переводе отопления частного сектора с угля на электричество, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Инициатива перевода частного сектора Красноярска на электроотопление возникла еще во время подготовки к Зимней универсиаде – 2019. В феврале 2021 года около 100 частных домовладений Красноярска участвовали в пилотном проекте по переходу на электроотопление. Собственники домов сами устанавливали электрооборудование, добровольно отказавшись от использования угля, государство и ресурсная компания обеспечили им возможность подключиться к электросетям и предоставили сниженный тариф на отопительный период. Эксперимент признали успешным, передает ТАСС.

«В региональном правительстве разработан и проходит согласование проект закона «О льготных тарифах на электрическую энергию для населения на территории Красноярского края». Он позволит применить тариф для частных домовладений, использующих электрооборудование для отопления, в размере 1 руб./кВт.ч. Разница в тарифе будет компенсироваться за счет бюджета. Регион на эти цели получит порядка 2 млрд рублей на три года в рамках нацпроекта «Экология», – сообщили в пресс-службе.

На первом этапе льготный тариф будет распространяться на населенные пункты, в отношении которых утверждены комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Кроме того, дорожная карта по переводу частных домовладений с угольного на электрическое отопление будет связана с инвестиционными планами компаний по модернизации сетевого хозяйства.

По данным краевых властей, в одном только Красноярске около 16,5 тыс. частных домов. В пресс-службе правительства отметили, что компания «Красноярскэнерго» уже подтвердила готовность в течение 2022 года перевести на электроотопление около 3 тыс. частных домовладений краевого центра. Предварительная стоимость мероприятий для перевода всего частного сектора Красноярска, обслуживаемого компанией «Красноярскэнерго», составляет около 1,5 млрд рублей.

Нацпроект «Экология» нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.