Собственника заправок “БРСМ-Нафта” Бибу внесли в базу “Миротворца” из-за финансирования “антиукраинских сил”

“Финансирование антиукраинских политических сил, а также пропагандистских мероприятий, направленных на дестабилизацию общественно-политической жизни, противник независимости украинского православия от подконтрольной России (страна-агрессор) РПЦ”, – сказано в описании профиля Бибы на сайте.

В источниках, на которые стоят ссылки в анкете, говорится о спонсировании собственником заправок “БРСМ-Нафта” Партии Шария. Об этом писали в своем расследовании журналисты Bihus.info – в качестве доказательства в сюжете была обнародована переписка членов партии и топ-менеджмента сети заправок, а также другие документы, подтверждающие финансирование Партии Шария сетью “БРСМ-Нафта”.

Эту информацию “БРСМ-Нафта” пыталась оспорить в суде, но проиграла иск.

Источники “Миротворца” также вменяют Бибе финансирование массовой постройки церквей Московского патриархата, о чем сообщали в УПЦ МП, и спонсирование акций протеста против приезда вселенского патриарха Варфоломея.

Контекст:

О системе финансирования политической партии блогера Анатолия Шария журналисты Bihus.info рассказали осенью прошлого года. Авторы сюжета сообщили, что они получили доступ к ряду внутренних Telegram-чатов Партии Шария. Из материалов стало ясно, что финансами партии руководила топ-менеджер группы компаний БРСМ Анжела Ларкина.

Журналисты заявили, что она обеспечивала активистов партии деньгами на неофициальные зарплаты, аренду офисов, мерч, партгазеты и другие нужды. Большая часть денег, по данным проекта, передавалась неофициально – наличными и переводами на личные банковские карточки и, соответственно, не отображалась в официальном финансовом отчете партии.

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