 

Экс-участница “НеАнгелов” Вика рассказала, почему разрезала ножом изображение Каминской на торте

17.11.2021, 14:54, Новости дня
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Артистка на камеру отрезала кусок торта, на котором была запечатлена голова Каминской, и принялась его есть.

“Оказывается, слава не такая уж и горькая, как мне казалось 15 лет, она – приторно-сладкая. Я – Viktoria, победа, самодостаточная артистка, у которой началась новая история. И мой взлет был бы невозможен без поклонников, чувство юмора которых достойно похвалы. Мне подарили торт, с которым я с удовольствием безжалостно расправилась. И мне понравилось”, – написала она.

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Публикация от VIKTORIA (@vikanablack)

Каминская отреагировала на пост коллеги на своей странице в Instagram.

“Я очень люблю юмор, но это не смешно. Это пошло. Ножом Вика разрезала не меня, она разрезает любовь и уважение всех своих и моих поклонников. Ну что ж, именно так Вика решила в очередной раз, но уже символично выразить свою благодарность группе, в которой проработала так много лет”, – написала она.

Каминская назвала публикацию Вики хайпом.

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Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

В комментарии изданию “КП в Украине” певица Вика заявила, что больше не намерена молчать, если ее коллега будет “нарушать границы”. Что именно произошло между ними, Вика не уточнила.

Контекст:

Группа “НеАнгелы” была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Ее солистками стали Слава Каминская и Вика (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций коллектива являются песни “Юра, прости”, “Ты из тех самых”, “Роман”.

4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню “911” под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.

В конце октября певица Вика намекнула на конфликт с Каминской. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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