 

Задержка составила почти семь часов. “Укрзалізниця” возобновила движение поездов в Харьковской области

17.11.2021, 14:54, Новости дня
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Движение поездов на участке Полтава – Харьков полностью восстановлено.

“В результате происшествия наибольшая задержка у поезда №141/142 Бахмут – Львов (6 часов 50 минут). Поезд №725 Харьков – Киев отправился со станции Люботин с задержкой 4 часа 23 минуты. Поезд №722 Киев – Харьков отправился со станции Огульцы с задержкой 1 час”, – отметили в релизе.

Контекст:

Ночью 17 ноября в Харьковской области поезд сбил женщину, от удара ее отбросило на смежный путь под двигавшийся навстречу состав. Женщина погибла на месте, ее личность и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Из-за инцидента движение поездов на участке Полтава – Харьков было парализовано в обоих направлениях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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