В Словакии из-за всплеска заболеваемости COVID-19 готовят локдаун для невакцинированных

По словам Хегера, в некоторых больницах Словакии уже нет свободных мест для больных коронавирусом.

“Мы не хотим попасть в ситуацию, когда людям тяжело получить медицинскую помощь”, отметил премьер-министр.

Согласно правилам усиленного карантина, которые правительство планирует утвердить 18 ноября, доступ к спортзалам, аквапаркам, оздоровительным центрам, концертным залам, второстепенным магазинам и торговым центрам будет возможен только для людей, полностью привитых или недавно переболевших.

“Мы не предлагаем ничего чрезвычайного – к таким шагам прибегают все близлежащие страны”, – подчеркнул Хегер, приведя в пример Австрию, которая ввела локдаун для непривитых.

Премьер-министр заверил, что карантинные меры в Словакии будут смягчены, если в течение следующих трех недель ситуация улучшится.

Контекст:

Всплеск заболеваемости коронавирусом в Словакии начался 11 ноября, тогда в стране зарегистрировали новый максимум заражений за все время эпидемии – 7 тыс. больных в сутки. В Словакии полностью вакцинированы 45% населения.

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