За три месяца Госпогранслужба Украины обнаружила 2,3 тыс. недействительных и поддельных COVID-сертификатов

“Начиная с 21 августа этого года, пограничники проверяют соответствующие COVID-сертификаты с помощью оборудования, использующего программное обеспечение SafeBorder. […] Проверено 940 125 сертификатов, из них выявлено 1737 недействительных и 594 поддельных сертификатов о вакцинации”, – говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что за сутки пограничники просканировали более 10,2 тыс. QR-кодов, больше всего – 4904 – в аэропортах Киева. Еще 4513 кодов проверили в пунктах пропуска на западе Украины.

За 24 часа украинские пограничники обнаружили 11 поддельных COVID-сертификатов.

В Госпогранслужбе рассказали, что информация о поддельных сертификатах передается “в компетентные органы”, то есть в Национальную полицию.

Контекст:

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о вакцинации.

1 ноября комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

По данным МВД, в Украине в этом году открыли более 1200 производств за подделку COVID-документов.

Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением.

В полиции 8 ноября сообщали, что в более чем 80 производствах по фактам подделки, сбыта и использования COVID-документов фигурируют медики.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в Минздраве хотят дать возможность привиться от COVID-19 тем, кто ранее купил поддельные документы о вакцинации. Владельцу фейкового COVID-сертификата придется рассказать семейному врачу, где он его приобрел.

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