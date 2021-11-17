Популярные антидепрессанты снизили смертность пациентов с COVID-19 почти на треть



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Гипотеза о том, что антидепрессанты могут снижать риск осложнений COVID-19 за счёт небольшого противовоспалительного эффекта появилась еще в первый год пандемии. Два небольших исследования показали, что назначение флувоксамина — препарата из группы ингибиторов обратного захвата серотонина, — потенциально снижает риск ухудшения состояния у амбулаторных пациентов.

В октябре в журнале The Lancet Global Health опубликовал анализ данных исследования TOGETHER, в котором 741 пациент получал флувоксамин, и 756 – плацебо. Через 28 дней в группе флувоксамина 79 (10,6%) больных потребовалась госпитализация, а среди тех, кто получал плацебо в больнице оказались 119 (15,7%) пациентов. По оценкам учёных, относительный риск госпитализации при приеме антидепрессанта на ранних стадиях болезни был ниже на 32%. В группе флувоксамина не умер ни один пациент, среди получающих плацебо было 12 смертей.

В новой публикации учёных из Калифорнийского и Стэнфордского университетов представлен анализ данных медицинских карт 83,5 тысячи американцев, у которых подтвердился COVID-19 с января по сентябрь 2020 года. В этой когорте 3,4 тысячи пациентов регулярно принимали различные антидепрессанты, в основном флувоксамин и флуоксетин (также из группы СИОЗС).

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У пациентов, принимавших флуоксетин, вероятность летального исхода была на 28% ниже по сравнению с населением в целом. Флувоксамин улучшал выживаемость на 26%. По оценкам учёных, приём антидепрессантов любой группы снизил риск смертности в среднем на 8%.

Авторы исследования подчеркнули, что эти данные были получены по результатам анализа данных крупной когорты, в которую были включены пациенты самых разных возрастных, расовых и этнических групп с различными сопутствующими заболеваниями, включая диабет, болезни сердца и другие.

«Мы не можем с уверенностью сказать, вызывают ли лекарства эти эффекты, но статистический анализ показывает значительную связь», — сообщила Марина Сирота (Marina Sirota), соавтор исследования.