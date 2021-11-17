Собянин: загрузка коронавирусных больниц уменьшилась на тысячу мест за три дня
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“С COVID-19 ситуация улучшается. За последние три дня разгрузили тысячу коек больничных”, – сказал градоначальник.
Ранее Собянин сообщил о снижении количества заболевших и госпитализированных с COVID-19 в Москве. Число выявленных случаев снизилось на 23%, госпитализаций – на 19%, уточнил мэр.
Текущую тенденцию градоначальник назвал хорошей. Собянин выразил благодарность москвичам, которые вакцинировались и соблюдают санитарные требования.
Уменьшить число заболевших и госпитализированных в Москве помогли так называемые длинные выходные. Нерабочие дни продолжались с 28 октября по 7 ноября. Была приостановлена деятельность предприятий сферы услуг, общественного питания, спорта, отдыха, развлечений, культуры и других.
Большое значение имеет и вакцинация. Прививку от COVID-19 сделало около пяти миллионов жителей столицы. Они получили первый и второй компонент вакцины.
В Москве работают прививочные пункты на базе 100 городских поликлиник. По соглашению с властями города вакцинацию проводят и частные клиники. Также прививку можно сделать в торговых центрах и других популярных общественных местах.
За последнее сутки в Москве выявили 2 966 случаев заражения коронавирусом. Это более чем в два раза меньше по сравнению с пиковыми показателями конца октября.
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