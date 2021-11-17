Водолазки – трендовый наряд зимы 2022-го: модные модели холодного сезона, с чем носить

Многослойные образы с трикотажными изделиями являются отличительным признаком холодных дней. Чтобы утеплиться, вы снова достаете из шкафа кардиганы, джемперы, свитера и водолазки. Последний элемент обычно используется как нижний слой под пиджак. Но в этом сезоне дизайнеры вывели водолазки на центральное место в образах. Перед вами несколько интересных аутфитов, повторить которые вы можете прямо сейчас.

Укороченная модель

Кроп-топы вошли в моду в связи с популярностью джинсов с завышенной талией. Поэтому нет ничего удивительного в том, что современные водолазки несколько укоротились и приобрели более свободный силуэт. Теперь эти изделия больше похожи на свитера и могут выполнять функции самостоятельного топа. Носить такие водолазки можно с джинсами и ботильонами в ковбойском стиле.

Оверсайз-жилет

Трикотажная одежда завоевала мир. Дизайнеры представили на наш суд несколько интересных решений. Например, гибрид водолазки и трикотажного жилета оверсайз, который можно носить поверх платья-рубашки с объемными рукавами. Лучшим решением для дополнения комплекта станут колготки в сеточку и белые кроссовки.

Текстурированная водолазка

Интересным решением станет микс нескольких трикотажных изделий с разными текстурами, но в схожей цветовой гамме. Обратите внимание, как хорошо сочетаются рельефная водолазка и кардиган с абстрактным принтом из плотной ткани. Эти две вещи хорошо дополняют друг друга и гармонируют с джинсами свободного кроя.

С деловым костюмом

Носить водолазку нейтральных расцветок под строгий деловой костюм – решение далеко не новое. Но, если вы добавите к комплекту промежуточный слой, образ получится более нестандартным и запоминающимся. Делайте так, чтобы оттенки пиджака, рубашки и водолазки были контрастными, но в то же время хорошо дополняли друг друга. Если вы выбираете костюм свободного кроя, подчеркните талию с помощью ремня.

Смешение стилей

Еще один многослойный образ привлекает внимание тем, что отдельные его элементы принадлежат к разным стилистическим направлениям. Свободный комбинезон из денима является символом уличной моды. Водолазка и легкое темно-синее пальто имеют строгие классические линии. С парой акцентных аксессуаров образ становится законченным.

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Кружевная водолазка

Мы привыкли к тому, что гипюр и кружево являются символом гламура. Но, если соединить гипюровую водолазку с клетчатыми брюками и ретро-свитером, от излишней феминности не останется и следа. Зато в образе появится сдержанная элегантность.

Яркая водолазка в сочетании с толстовкой

Многие модницы уже успели полюбить комбинацию толстовки и пиджака свободного кроя. В этом случае элемент спортивного стиля пришел на замену строгой рубашке, сделав образ более современным и расслабленным. Также мы научились миксовать холодные и теплые оттенки, сделав их друзьями, а не конкурентами. Но как насчет яркой красной водолазки в качестве нижнего слоя? Здесь тоже нет никаких противоречий.

Белая водолазка

Отправляясь на работу, вы предпочтете надеть с клетчатым костюмом черную водолазку. Однако белый цвет более лестен для вашего лица и способен облагородить образ в целом.

Бандана в качестве галстука

Если вы выбрали водолазку в качестве самостоятельного топа, попробуйте повязать на шею принтованную бандану. Этот необычный аксессуар сделает ваш повседневный образ более запоминающимся.

С белой рубашкой

Самым очевидным зимним тандемом станут кремовая водолазка и белая рубашка оверсайз. Не застегивайте все пуговицы и слегка подверните рукава. Любимые джинсы и ботильоны под змею сделают образ шикарным и немного богемным.