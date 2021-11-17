Компания Xiaomi объявила о скидках на гаджеты в России

Приятная для россиян новость пришла из китайской компании Xiaomi. Как стало известно, производитель решил начать продажи смартфонов и других устройств со скидками на территории РФ.

Распродажа уже стартовала, а продлится она до 21 ноября, сообщают источники. Размер скидок достигает сорока процентов!

В частности, смартфон Redmi 9 в базовой комплектации (64 Гб в накопителе) продают за 10 490 руб., что на три с половиной тысячи меньше, чем было на ценнике еще позавчера. Скидка на Redmi 9A поменьше – всего полторы тысячи рублей. Но и сам смартфон стоит изначально недорого. Теперь же его цена составляет 7 490 руб. Подробнее о скидках можно прочесть на сайте официального представительства компании в РФ.