 

Компания Xiaomi объявила о скидках на гаджеты в России

17.11.2021, 14:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Приятная для россиян новость пришла из китайской компании Xiaomi. Как стало известно, производитель решил начать продажи смартфонов и других устройств со скидками на территории РФ.

Распродажа уже стартовала, а продлится она до 21 ноября, сообщают источники. Размер скидок достигает сорока процентов!

В частности, смартфон Redmi 9 в базовой комплектации (64 Гб в накопителе) продают за 10 490 руб., что на три с половиной тысячи меньше, чем было на ценнике еще позавчера. Скидка на Redmi 9A поменьше – всего полторы тысячи рублей. Но и сам смартфон стоит изначально недорого. Теперь же его цена составляет 7 490 руб. Подробнее о скидках можно прочесть на сайте официального представительства компании в РФ.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.12 / Первые новейшие вертолеты Ми-28НМ поступили в войска

11.10 / Украина проиграла Германии в Лиге наций

16.07 / Жертвами наводнения в Бельгии стали 11 человек

21.08 / В Томске появилась пилотная зона 5G от МТС

29.06 / В результате стрельбы у захваченной демонстрантами части Сиэтла погиб человек

27.07 / В РАН оценили сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

07.10 / “Да прибудет с вами сила!”. Кива на фоне флага Украины поздравил Путина с днем рождения

14.10 / “Трудно поддается логике”. Украинский посол прокомментировал ноту Беларуси из-за указа Зеленского о привлечении белорусских IT-специалистов

10.06 / “Надеюсь, все будет хорошо”. Ведущая Падалко вакцинировалась от коронавируса

16.10 / В России рекордный прирост больных COVID-19, за сутки впервые скончалось более 1000 инфицированных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика