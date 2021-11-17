Сомнолог Бузунов назвал методы улучшения сна

Сомнолог Роман Бузунов рассказал, как улучшить сон. Не всегда использование народных средств помогает эффективно справиться с данным процессом. Важно принимать их курсом.

Многие люди, пытаясь быстро уснуть, выпивают стакан молока, прибегают к использованию мелиссы и других успокаивающих трав. Как заявил Бузунов, эти все методы обладают эффектом плацебо. Чтобы наблюдался заметный результат, прием должен осуществляться несколько раз в день.

Дикие травы для нормализации сна нужно пить три раза в день на протяжении месяца. Тогда нервная система человека станет более стабильной, человек будет засыпать быстрее. В целом сон наступает в двух случаях – когда снижается активность мозга и повышается сонливость.

Мелисса и другие травы, употребляемые вечером, не увеличивают желание спать. Когда они принимаются курсом, ситуация налаживается.

Врач-сомнолог прокомментировал воздействие спиртных напитков на сон. По словам медика, этанол имеет успокаивающее действие, но в случае превышения нормы человек станет просыпаться ночью несколько раз, пишет портал «Слово и дело».