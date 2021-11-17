Политолог Станкевич назвал Зеленского “президентом в плену”

Украинский глава Владимир Зеленский является «президентом в плену». По словам политолога Сергея Станкевича, ему удобно исполнять эту роль.

Владимир Зеленский в своей политике выбрал весьма проигрышное направление. В результате президент попал в плен. Актуальная статистика говорит, что на сегодняшний день только 22% населения одобряют политику, проводимую лидером государства. Этот показатель является самым низким по сравнению с другими президентами. Зеленский мог бы избежать всего этого, если бы отказаться от утверждения «война с РФ до победы». В то же время пока Киев ориентируется на радикально настроенных националистов.

Владимиром Зеленским не довольны не только граждане Украины. Как заявил политолог Михаил Погребинский, скоро его срок президентства подойдет к концу. Претензии в адрес лидера украинского государства могут выдвинуть Брюссель и Вашингтон, пишет портал «Политэксперт».