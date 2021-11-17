Лавров принял приглашение посетить Молдавию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял приглашение заместителя премьер-министра, главы МИД Молдавии Николая Попеску посетить Кишинев, что сроки будут согласованы позднее.

Лавров сообщил в среду на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Попеску, что его пригласили посетить Кишинев с ответным визитом, «мы договорились, что согласуем сроки в рабочем порядке по дипломатическим каналам», передает ТАСС.

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