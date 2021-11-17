Путин предложил вовлекать российские компании в развитие генетических технологий

Президент РФ Владимир Путин поручил подумать о новых стимулах для вовлечения компаний РФ в развитие генетических технологий, что позволит конвертировать научные достижения в качество жизни человека.

«Важнейшая тема – это генетическая информация. В первую очередь нужны законодательные механизмы, которые обеспечат права граждан, регламентируют вопросы получения, использования, защиты генетических данных человека и его семьи, в том числе будущих поколений», – цитирует президента ТАСС.

По словам президента, этические нормы в данной области должны быть понятными и признанными исследователями, бизнесом и обществом, должны пользоваться доверием людей.

В ближайшее время будет подписан указ о правилах обращения генетических образцов стратегических для продовольственной безопасности страны культур растений.

«Убежден, что в отношении образцов таких особо ценных генетических ресурсов растений должны действовать специальные правила обращения», – сказал Путин.