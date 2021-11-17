 

Россия заявила о готовности помочь Молдавии в борьбе с коронавирусом

17.11.2021, 14:06, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссия готова продолжать оказывать Молдавии содействие в борьбе с коронавирусной инфекцией, включая поставку в республику российских вакцин, заявилминистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Молдавии Николаем Попеску.

«Условились не ослаблять совместную работу по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. И я подтвердил готовность Москвы и далее оказывать необходимое содействие нашим молдавским друзьям, включая поставку в республику российских вакцин и другие виды сотрудничества», – передает ТАСС слова Лаврова. 

Напомним, в конце октября министр здравоохранения Молдавии Алла Немеренко заявила, что «министерство здравоохранения сейчас ведет переговоры о закупке вакцины «Спутник V».



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