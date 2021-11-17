Шрайк: Пенсионеры, чаще всех умирающие от COVID-19, за 1000 грн прибавки к пенсии стояли бы в очереди за прививкой. Но в ОП решили раздавать билеты в кино
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Как принимаются решения в Офисе президента.
Кто чаще умирает от COVID-19? Люди старшего возраста – пенсионеры. Кто в Украине мало вакцинирован? Пенсионеры. Кому проще всего выплатить 1000 грн? Пенсионерам в виде прибавки к пенсии.
Такой стимул сработает? Да, очереди будут стоять! Так что мы будем делать? Раздавать билеты в кино всем подряд!
Представляю себе совещание в ОП (не будем делать вид, что решения принимаются в Кабмине).
– Народ перестал бояться “красной” зоны, и вакцинаций становится меньше.
– Может, сделаем “красную” зону настоящей? Будем хотя бы проверять сертификаты при входе в транспорт.
– Та ну. Это же напрягаться надо, да и ругать нас станут еще больше. Нужно что-то позитивное.
– Давайте денег всем раздадим.
– Отлично!
– Стоп. У нас не хватит денег на всех.
– Хм…
– Давайте лучше креативные индустрии поддержим! Они же, типа, страдают.
– Хм…
– О! Я придумал! Будем выдавать деньги за вакцинацию билетами в кино!
– Гениально! А как это сделать?
– Да Федоров через “Дію” пусть намутит.
– А получится?
– Да! Или нет. Некогда думать, потом. А сейчас – камера, мотор!
Источник: Роман Шрайк / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет