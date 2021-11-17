 

Суд в Москве оштрафовал российский канал на 1 млн руб. за пропаганду гомосексуальных отношений

17.11.2021, 14:00, Новости дня
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Сумма штрафа составила 1 млн руб. (около 364 тыс. грн). Контекст:

В конце октября стало известно, что в отношении “Муз-ТВ” заведено дело о пропаганде гомосексуальных отношений среди несовершеннолетних. Руководство канала говорило, что не знает, что стало причиной этого, но 4 июня во время трансляции вручения музыкальной премии канал показал российского блогера Даню Милохина в розовом мини-платье, а также певцов Филиппа Киркорова и Даву в образе молодоженов.

После этого общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец написала заявление в полицию по статье о “гей-пропаганде”, а Роскомнадзор сообщил, что проверит эфир телеканала, писал сайт Daily Storm со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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