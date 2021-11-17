Шмыгаль о COVID-19 в Украине: Ситуация стабилизировалась

“Статистика, которую мы получаем сейчас, демонстрирует, что Украина вышла на плато заболеваемости. Практически во всех областях фиксируется снижение и новых случаев, и новых госпитализаций. Говорить о том, что все регионы “красной” зоны выйдут из нее – точно рано, но ситуация стабилизировалась”, – сказал он.

По словам главы правительства, “сыграли свою роль и карантинные ограничения, и увеличение количества вакцинированных”.

“Но, конечно, главное – это самоотверженная работа украинских медиков”, – считает Шмыгаль.

По состоянию на 17 ноября в Украине подтвердили почти 3,3 млн случаев коронавирусной инфекции, из них 18 668 – за последние сутки. Скончались почти 78,8 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровели почти 2,7 млн человек.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, позже показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

Полностью вакцинированы от коронавируса 9 млн украинцев.

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