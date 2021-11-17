 

Шмыгаль о COVID-19 в Украине: Ситуация стабилизировалась

17.11.2021, 14:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Статистика, которую мы получаем сейчас, демонстрирует, что Украина вышла на плато заболеваемости. Практически во всех областях фиксируется снижение и новых случаев, и новых госпитализаций. Говорить о том, что все регионы “красной” зоны выйдут из нее – точно рано, но ситуация стабилизировалась”, – сказал он.

По словам главы правительства, “сыграли свою роль и карантинные ограничения, и увеличение количества вакцинированных”.

“Но, конечно, главное – это самоотверженная работа украинских медиков”, – считает Шмыгаль.

По состоянию на 17 ноября в Украине подтвердили почти 3,3 млн случаев коронавирусной инфекции, из них 18 668 – за последние сутки. Скончались почти 78,8 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровели почти 2,7 млн человек.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, позже показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

Полностью вакцинированы от коронавируса 9 млн украинцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.11 / Bloomberg – американские войска прикрытия должны быть частью оборонительной стратегии, а не её заменой

25.11 / В ворота офиса Маркель в Берлине въехал автомобиль

17.08 / Глава МИД Германии сообщил, что ситуация в аэропорту Кабула стабилизируется

29.07 / Суперфиналист конкурса «Лидеры России» стал проректором ДВФУ

27.08 / Задержаны подозреваемые в обстреле автобуса под Харьковом

10.08 / ВОЗ назвала необходимую для всеобщей доступности вакцины от коронавируса сумму

01.08 / “Мама мне говорила – фехтуй как на обычных соревнованиях”. Медалист Олимпиады Рейзлин рассказал об эмоциях от Игр

03.03 / Пашинян уклонился от ответа на вопрос о применении «Искандеров»

01.01 / Украина заявила, что РФ «не дождется» ее смерти

31.08 / Велогонщик Асташов завоевал второе золото Паралимпиады в Токио

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика