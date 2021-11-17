В Раде создали еще одно межфракционное объединение, теперь – во главе с Тищенко
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Сообщаю о создании межфракционного депутатского объединения “Киев действует”. Главой этого объединения избран Тищенко Николай. С чем вас и поздравляю”, – сказал Корниенко.
Сколько парламентариев вошли в его состав, Корниенко не уточнил.
Контекст:
Тищенко родился в Киеве, он является основателем и владельцем столичной сети ресторанов “Наша карта”, был судьей кулинарного шоу “МастерШеф”, ведущим программы “Ревизор”. Избран в народные депутаты в округе №219 в Киеве от партии “Слуга народа”.
По данным общественной сети “Опора” на конец февраля 2021 года в Раде IХ созыва было 96 межфракционных объединений. После этого в парламенте создавали МФО, одно из последних – “Разумная политика” бывшего спикера Рады Дмитрия Разумкова.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет