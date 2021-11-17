 

В Раде создали еще одно межфракционное объединение, теперь – во главе с Тищенко

17.11.2021, 14:00, Новости дня
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Сообщаю о создании межфракционного депутатского объединения “Киев действует”. Главой этого объединения избран Тищенко Николай. С чем вас и поздравляю”, – сказал Корниенко. 

Сколько парламентариев вошли в его состав, Корниенко не уточнил.  

Контекст:

Тищенко родился в Киеве, он является основателем и владельцем столичной сети ресторанов “Наша карта”, был судьей кулинарного шоу “МастерШеф”, ведущим программы “Ревизор”. Избран в народные депутаты в округе №219 в Киеве от партии “Слуга народа”.

По данным общественной сети “Опора” на конец февраля 2021 года в Раде IХ созыва было 96 межфракционных объединений. После этого в парламенте создавали МФО, одно из последних – “Разумная политика” бывшего спикера Рады Дмитрия Разумкова. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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