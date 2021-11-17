Учёные назвали возможную причину высокого риска осложнений COVID-19 у людей с ожирением



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Эндотелиальные клетки выстилают внутреннюю поверхность кровеносных сосудов и выполняют множество функций, в том числе расширение и сужение сосудов и контроль артериального давления. Они также являются важным компонентом гематоэнцефалического барьера, который защищает мозг от попадания чужеродных и токсичных молекул.

В исследовании специалистов из нескольких научных университетов Бразилии проанализированы данные 109 мужчин и женщин, госпитализированных с умеренным течением COVID-19, чей средний возраст составил 51 год. Более половины из них (62%) страдали ожирением, другими сопутствующими заболеваниями была гипертония (47%) и диабет (17%).

Функцию эндотелия врачи исследовали методом потоко-опосредованной дилатации (FMD), которые предполагает нагрузочный тест сосуда с помощью специальной манжеты. Кроме того, специалисты оценили здоровье мышц и проанализировали уровень гемоглобина, креатинина, тромбоцитов и маркеров воспаления в образцах крови пациентов.

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В результате у всех пациентов с ожирением обнаружилась дисфункция эндотелия, при котором снижается способность расширения и сужения сосудов. Это состояние значительно увеличивает риск инфаркта, инсульта и тромбообразования.

Авторы исследования также обнаружили, что высокий ИМТ и повышенный уровень креатинина — маркёра фильтрационной функции почек — коррелирует со снижением функции эндотелия. По оценкам учёных риск развития сердечно-сосудистых осложнений у тучных пациентов с COVID-19 повышена на 17% по сравнению с людьми с нормальным весом.

«Мы ещё не знаем наверняка, в какой степени эндотелиальная дисфункция напрямую вызвана воздействием вируса или цитокиновым штормом, характерным для COVID», — сообщили учёные.