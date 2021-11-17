Еще две квартиры разыграют среди привитых от коронавируса москвичей

Розыгрыш квартир проводится в рамках акции “Вакцина – твой ключ к здоровью!”. Ее инициировала Московская торгово-промышленная палата. Бизнес выделил 10 однокомнатных квартир.

Принять участие в розыгрыше могут жители столицы старше 18 лет, сделавшие прививку от COVID-19 с 8 по 14 ноября. Победители определятся в прямом эфире телеканала “Москва 24”, их имена опубликуют на портале mos.ru.

Участники розыгрыша могут проверить результаты при помощи специального сервиса. Достаточно указать номер полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Еще один розыгрыш пройдет в среду, 24 ноября.

Москва обеспечила все возможности для масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции. На базе городских поликлиник работают более 100 прививочных пунктов. По соглашению с властями столицы пройти вакцинацию можно и в частных клиниках.

Также прививочные пункты расположены в крупных торговых центрах и других популярных общественных местах. В самом центре Москвы пройти вакцинацию можно в ГУМе и Гостином дворе.

Вакцинация от коронавируса бесплатна. Для прохождения процедуры нужно взять с собой паспорт и полис ОМС (при наличии).

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что прививку от коронавируса сделали около пяти миллионов жителей столицы. Они получили оба компонента вакцины.