В Кемерово родился первый в России ребёнок с врождённым QR-кодом

В одном из родильных домов Кемерово появился на свет ребёнок с QR-кодом на плече.

Как уточнили медики, на нём уже указана дата рождения, возраст новорожденного и дата вакцинации, полностью совпадающая с днем введения второй дозы векторной вакцины в организм матери.

По заверениям заведующего акушерским отделением, мальчик родился здоровым и весит 2,7 кг, что считается нормой. Внешне он не отличается от других новорожденных. Анализ крови подтвердил наличие в крови высокого уровня антител против коронавируса.

– Объяснить такой феномен мы не можем. Собственно говоря, патологий у новорожденного не выявлено, кроме того. он имеет иммунитет к коронавирусу. В итоге для его родителей у нас две хорошие новости сразу. Хотя в его возрасте посещать общественные места можно и без кода, – рассказал завотделением.

Кемеровским случаем уже заинтересовались в институте им. Гамалеи. Учёные выразили надежду, что в будущем новорожденные смогут появляться на свет с антителами и документами о вакцинации. Митрополит Кузбасский Пафнутий (Дзержинский) заявил, что ждёт малыша на крещение.

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