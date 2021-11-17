 

Пациентам с болезнями печени необходимо отказаться от острой пищи

17.11.2021, 13:14, Разное
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Медики пришли к выводу, что пациенты, которые страдают болезнями печени, нужно придерживаться специального режима питания. В частности, необходимо отказаться от употребления острой пищи.
Печень часто подвергается различным патологиям. Иногда очень трудно диагностировать заболевания на первоначальных стадиях. Чтобы на долгие годы сохранить здоровье этого важного органа, важно воздержаться от употребления различных продуктов.

Для сохранения здоровья печени необходимо исключить из рациона острую и раздражающую пищу. Она оказывает отрицательное воздействие на ЖКТ, поскольку провоцируется повышенное разложение белка. Данный процесс нередко приводит к отравлению аммиаком.

В оболочке ЖКТ может развиться кровотечение из-за избытка желудочной кислоты. Эрозия и отек приводят к отсутствую аппетита, тошноте и рвотным позывам.

Людям, которые имеют проблемы с печенью, должны отказаться от спиртных напитков и продуктов с повышенным содержанием холестерина. Последние могут только усложнить течение серьезной болезни. Сам же алкоголь напрямую отрицательно влияет на печень. Именно этот орган ответственен за его разложение, пишет портал iReactor.



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