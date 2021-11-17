Врач Мясников рассказал о заболевании, симптомы которого страшнее коронавируса

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17.11.2021, 13:14, Разное
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Александр Мясников назвал заболевание, которое вызывает пневмонию страшнее коронавирусной. Пневмокок убивает два миллиона россиян в год.
Во время нового выпуска программы «О самом главном» доктор Мясников объяснил зрителям, что такое пневмокок и как он связан с коронавирусом. Врач отметил, что смертность за этот год от COVID-19 составила 2 млн человек. Цифра внушительная, но за этот период от пневмококковой болезни умерло столько же жителей России, но об этом не шумят в газетах и на ТВ.

Смертность при заражении пневмококком среди пожилых людей составляет 25%. Это значит, что один из четверых пенсионеров, попавших в больницу, умирают. Почему-то об этой болезни и смертности от нее никто публично не говорит. Александр Мясников добавил, что последствия заражения пневмококком очень тяжелые. Если человек перенес пневмококковую пневмонию, то имеет риск в 50% заболеть в следующем году в особо тяжелой форме. К сожалению, такие пациенты редко возвращаются с больницы. Врач подчеркивает об необходимость прививать пожилых людей от пневмококка. В группе риска также люди с заболеваниями селезенки.

Источник: radiokp.ru



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