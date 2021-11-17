 

В Армении обвинили Азербайджан в попытках отвлечь внимание от карабахского конфликта

17.11.2021, 13:12, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинДействия Азербайджана на границе с Арменией преследуют цель отвлечь внимание международного сообщества от карабахского конфликта, сообщил на встрече с аккредитованными в стране дипломатами глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян.

«Убеждены, что Азербайджан пытается отвлечь внимание международного сообщества от нагорнокарабахского конфликта, создавая напряженность на армяно-азербайджанской границе. Хочу еще раз подчеркнуть, что Армения будет защищать как свою территориальную целостность, так и право армян Нагорного Карабаха на самоопределение», – передает ТАСС слова Мирзояна.

Во вторник минобороны Армении сообщило, что на границе с Азербайджаном продолжаются локальные бои, применяются разные виды вооружения.

Ранее сообщалось, что глава российского Минобороны Сергей Шойгу призвал в ходе телефонных переговоров министров обороны Армении и Азербайджана прекратить действия, провоцирующие напряжение ситуации на границе. 

Напомним, в среду в минобороны Армении сообщили, что договоренность Армении и Азербайджана о соблюдении режима прекращения огня на восточном направлении в основном соблюдается, ситуация остается относительно стабильной.



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