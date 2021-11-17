Названы самые популярные в РФ породы кошек

У большинства жителей РФ живут беспородные кошки, однако среди самых популярных пород сибирские, короткошерстные британские, американские мейн-куны, рассказала газете ВЗГЛЯД президент Международной Фелинологической Ассоциации Елена Шевченко, отметив, что среди россиян существуют предубеждения не только против черных кошек, но и белых.

В пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы рассказали, что черных кошек жители столицы забирают из приютов в три раза реже, нежели животных другого окраса. Эксперты полагают, что данное явление связано с суевериями, однако они уверяют, что черные коты не опасны и такие-же ласковые и дружелюбные, как и другие.

«У большинства жителей РФ живут беспородные кошки. Но если мы говорим о какой-то популярной породе, то для русского человека красивая коша – это большая пушистая кошка. Соответственно, это крупные кошки, например, сибирские, короткошерстные британские, американские мейн-куны – это три основные породы, которые сейчас популярны в России», – рассказывает Шевченко.

Поскольку РФ – большая страна, также популярны и многие другие породы кошек, например, восточные, потому что они тонкие, звонкие, элегантные, красивые и очень умные, обучаются также легко, как и собаки, продолжает эксперт. Кроме того, есть категория людей, которая любит животных без шерсти поэтому предпочитают заводить в качестве домашнего животного кошку породы сфинкс, а есть те, кто любят мохнатых, покупая курчавых корниш-рексов.

«Что касается окрасов, то, действительно, есть предубеждение против черных кошек, но среди породистых кошек это не работает – кошатники очень любят черных ориенталов, которые выглядят как пантеры. Единственное, не очень любят кошек белого окраса, потому что полагают, что они сильно пачкаются. Но это ошибочное мнение, кошки сами по себе чистюли, постоянно умываются и вычесывают языком свою шерсть. Красных кошек тоже очень любят, потому что они нарядные, красочные, разных предпочитают», – говорит фелинолог.

Она отмечает, что самыми дорогими породами, как правило, являются самые популярные в стране (в РФ – сибирские, короткошерстные британские, американские мейн-куны), а также редкие, например, короткошерстные бомбейские, бурмы. В Европе же сейчас модно приобретать длинношерстных кошек (мейн-кунов, норвежских лесных, турецких ангоров).

«На любую породу есть свой любитель. Кому-то кажется, что кошка без шерсти, например, сфинкс, страшная, вся в складочку, а кто-то говорит, что она очень красивая. Кому-то не нравятся те же персы (персидские кошки, – Прим. ВЗГЛЯД), потому что у них очень длинная шерсть, за которой нужно ухаживать, а для кого-то это самая красивая классическая порода. На каждую породу всегда найдется свой ценитель», – объясняет Шевченко.

Также специалист рассказывает, что в РФ есть четыре национальные породы, которые признаны и ценятся практически во всем мире: сибирские, уральские рексы, донские сфинксы, курильские бобтейлы.

Ранее в пресс-службе торговой интернет-площадки «Авито» провели анализ во время нерабочей недели в РФ и выявили, что граждане начали чаще приобретать домашних животных: спрос на кошек вырос на 24 % по сравнению с предшествующей рабочей неделей, собак и птиц стали покупать чаще на 22 %.