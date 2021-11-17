 

СК назвал автомобильный антифриз причиной отравления людей в Казани

17.11.2021, 13:12, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОтравившиеся метанолом в Казани спутали автомобильный антифриз с алкогольным напитком и употребили его, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«Накануне один из них (отравившихся – прим. ВЗГЛЯД) приобрел через знакомого спиртосодержащую жидкость в пятилитровой пластиковой бутыли. В дальнейшем бутыль в багажнике каршерингового автомобиля была доставлена в коттедж. При этом в багажнике автомобиля находилась того же объема бутыль незамерзающей автомобильной жидкостью», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Молодые люди по ошибке взяли с собой именно антифриз, добавили туда ароматизаторы и выпили.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли бутылку из-под незамерзающей жидкости, исследование показало в ней следы метанола. Также в машине нашли бутыль с контрафактным алкоголем, который пострадавшие купили, чтобы употребить. Метанола в этом алкоголе, по предварительным данным, нет.

В рамках дела назначены генетические и химические экспертизы, расследование дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в казанскую горбольницу доставлены 11 человек с признаками отравления метанолом, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что отравились 14 человек. Три девушки находятся в реанимации, одна из них – в крайне тяжелом состоянии. Всего в компании было 18 человек, они отмечали день рождения друга в коттедже.

СК возбудил уголовное дело.



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