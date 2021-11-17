“Липкая и сладкая”, “Секси”. 63-летняя Мадонна сунула мобильный телефон между ног
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“Не заставляй меня объяснять”, – написала она.
Мадонна запечатлена в черной кожаной куртке с заклепками и рваных голубых джинсах.
На некоторых снимках певица позировала с широко расставленными ногами, между которых поставила мобильный телефон.
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“Секси-Мадонна”, – прокомментировал подписчик calinb3.
“Липкая и сладкая королева”, – написала _titapu_.
“Оставайся молодой, детка”, – призвал stoneblue2112.
Контекст:
Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган.
20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.
Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии “Грэмми”.
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