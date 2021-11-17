В Харьковской области поезд сбил человека. “Укрзалізниця” сообщила о задержке поездов
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Информация об инциденте на железнодорожной станции Пирогово в Богодуховском районе поступила в полицию в 5.10. Женщина погибла на месте, ее личность и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
Depo.Харків написало, что из-за трагического случая движение поездов парализовано уже несколько часов. Об этом изданию сообщил пассажир поезда “Киев – Харьков”.
“За последние три часа на железнодорожной ветке заблокировано движение поездов. На месте происшествия ждут эксперта-криминалиста, без вывода которого вроде бы невозможно убрать тело”, – отметили журналисты.
Пресс-служба АО “Укрзалізниця” в Telegram подтвердила эту информацию. Поезда задерживаются на участке Полтава – Харьков в обоих направлениях:
№64 “Киев – Харьков” (ориентировочно на шесть часов);
№141 “Бахмут – Львов” (5 часов 42 минуты);
№725 “Харьков – Киев” (3 часа 30 минут);
№18 “Ужгород – Киев” (3 часа 10 минут);
№8 “Одесса – Харьков” (2 часа);
№722 “Киев – Харьков” (40 минут).
“Время задержки может измениться, поэтому просим пассажиров следить за обновлениями и информировать проводников или стюардов о необходимости пересадок на другие виды транспорта”, – уточнили в пресс-службе.
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