 

“Легендарный состав возвращается”. HBO Max анонсировал новогоднюю премьеру спецэпизода о Гарри Поттере “Возвращение в Хогвартс”

17.11.2021, 13:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Впервые легендарный состав возвращается туда, где началась магия. 20-летие Гарри Поттера: новогодняя трансляция, только на HBO Max. Скоро выйдет международный релиз”, – говорится в публикации.

For the first time ever, the legendary cast returns to where the magic started. Harry Potter 20th Anniversary: #ReturnToHogwarts, streaming New Year’s Day, only on HBO Max. International release coming soon. pic.twitter.com/53bHAf0WTY

— HBO Max (@hbomax) November 16, 2021

Издание Variety пишет, что HBO обещает в новом фильме “глубинные интервью” с актерами и другими создателями фильма о Гарри Поттере, благодаря которым будет показана “качественную ретроспектива”.

Известно, что в новом фильме зрители увидят Дэниела Рэдклиффа, Руперта Гринта, Эмму Уотсон, Хелену Бонэм Картер, Робби Колтрейна, Ральфа Файнса, Гэри Олдмана и других. 

Контекст:

Серия книг о приключениях Гарри Поттера состоит из семи томов, которые, начиная с 2007 года, были проданы общим тиражом более 500 млн экземпляров по всему миру, отмечает Variety. 

В октябре 1998 года Warner Bros. приобрела права на экранизацию первых двух романов писательницы. На сегодняшний день выпущено восемь фильмов о Гарри Поттере.

В январе 2021 года стало известно, что американская киностудия Warner Bros. и HBO намерены снять сериал по мотивам повести о приключениях Гарри Поттера.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.10 / Путин ответил на заявления Эрдогана по Крыму

21.07 / Абхазия продлила срок закрытия границы с Россией

12.10 / Глава ВОЗ потребовал прекратить «аморальную и несправедливую» ревакцинацию от COVID

19.03 / “Или уйди, или люби меня”. Каминская презентовала фрагмент первой сольной песни. Видео

15.05 / Slavia прокомментировала слухи об изменах Dzidzio

11.07 / Потерпевшие по делу Ефремова запросили 40 млн рублей

18.10 / В Афганистане взорвался заминированный автомобиль, 14 убитых, более 100 раненых

29.09 / Свердловская область запланировала обмен делегациями с Белоруссией ко Дню Победы

05.11 / Рада сегодня не будет рассматривать законопроект о роспуске КСУ – нардеп

08.10 / У приемной ФСБ в Москве задержан нарушитель «режима повышенной готовности»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика