“Легендарный состав возвращается”. HBO Max анонсировал новогоднюю премьеру спецэпизода о Гарри Поттере “Возвращение в Хогвартс”

“Впервые легендарный состав возвращается туда, где началась магия. 20-летие Гарри Поттера: новогодняя трансляция, только на HBO Max. Скоро выйдет международный релиз”, – говорится в публикации.

For the first time ever, the legendary cast returns to where the magic started. Harry Potter 20th Anniversary: #ReturnToHogwarts, streaming New Year’s Day, only on HBO Max. International release coming soon. pic.twitter.com/53bHAf0WTY

— HBO Max (@hbomax) November 16, 2021

Издание Variety пишет, что HBO обещает в новом фильме “глубинные интервью” с актерами и другими создателями фильма о Гарри Поттере, благодаря которым будет показана “качественную ретроспектива”.

Известно, что в новом фильме зрители увидят Дэниела Рэдклиффа, Руперта Гринта, Эмму Уотсон, Хелену Бонэм Картер, Робби Колтрейна, Ральфа Файнса, Гэри Олдмана и других.

Контекст:

Серия книг о приключениях Гарри Поттера состоит из семи томов, которые, начиная с 2007 года, были проданы общим тиражом более 500 млн экземпляров по всему миру, отмечает Variety.

В октябре 1998 года Warner Bros. приобрела права на экранизацию первых двух романов писательницы. На сегодняшний день выпущено восемь фильмов о Гарри Поттере.

В январе 2021 года стало известно, что американская киностудия Warner Bros. и HBO намерены снять сериал по мотивам повести о приключениях Гарри Поттера.

—