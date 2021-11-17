Пока с осторожностью: второй пациент в мире смог победить ВИЧ



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Большинство людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, нуждаются в антиретровирусной терапии (АРТ) — особого набора препаратов, который подавляет размножение вируса в организме. Современная АРТ позволяет инфицированным вести нормальный образ жизни: вирусная нагрузка снижается до неопределяемой, пациенты не заражают других, а качество и продолжительность их жизни такие же, как и у людей без ВИЧ. Однако вирус коварен, он может годами скрываться внутри отдельных клеток и нанести новый удар, если человек бросает терапию или если сам вирус адаптируется к лечению.

Существует и экспериментальный метод лечения, который пока применили всего дважды – пересадка костного мозга от донора, устойчивого к ВИЧ-инфекции из-за редкой мутации. Это похоже на полную переустановку операционной системы компьютера. Однако пока такие операции считаются слишком опасными для широкого применения.

Также есть особая группа людей, известных в науке, как «элитные контролёры». Это люди, чья иммунная система способна самостоятельно бороться с ВИЧ-инфекцией. В августе 2020 года стало известно о том, что одна из пациенток из «элитных контролёров», вероятно, полностью победила болезнь. Учёным не удалось найти следов вируса в более чем миллиарде клеток крови. Сейчас появились новости о ещё одной вылечившейся женщине. Для сохранения медицинской тайны в публикуемых материалах ей дали псевдоним Эсперанса.

ВИЧ и вирусные гепатиты

Разбираемся, где и как можно заразиться этими инфекциями и как этого избежать.

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В данном случае исследователям не удалось найти следов в ВИЧ в более чем 2 миллиардах клеток крови. И если первая пациентка была под наблюдением с 1992 года, прежде чем ее признали здоровой, Эсперанса прошла путь от выявления вируса до победы всего за семь лет. Однако пока исследователи не спешат объявлять о полной победе над вирусом даже для этих двух счастливиц. В публикуемых материалах с уверенностью говорят только о том, что у «элитных контролёров» не обнаружен жизнеспособный ВИЧ, что утверждает о возможном избавлении от инфекции. При этом специалисты полагают, что существует множество людей, которые даже не подозревают, что победили ВИЧ.

«Элитных контролёров» тщательно изучают, чтобы понять, что делает их иммунную систему настолько уникальной. Учёные надеются, что особенности этих пациентов помогут создать более эффективное лечение ВИЧ.