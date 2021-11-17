 

Дебош в отеле, громкий развод: 5 самых ярких скандалов с Анастасией Волочковой

17.11.2021, 12:56, Разное
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45-летняя Анастасия Волочкова много лет продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых звезд не только благодаря своей карьере и популярности, но и из-за многочисленных скандалов со своим участием. Эпатажная балерина нередко подогревает интерес публики новыми провокационными выходками, однако некоторые ее поступки общественность вспоминает даже спустя годы.

Дебош в турецком отеле

О последнем скандале с участием артистки стало известно несколько дней назад. Как оказалось, перебравшая со спиртным Волочкова устроила настоящий дебош в одном из отелей Турции, куда приехала на отдых.

О выходках балерины рассказала певица Анна Калашникова. По ее словам, Анастасия выпила лишнего и пустилась во все тяжкие: начала грубить людям, ругаться и вести себя неподобающим образом. Такое поведение скандальной балерины не оценили сотрудники отеля – Волочкова была с позором выставлена на улицу.

Развод с Игорем Вдовиным

Танцовщица развелась со своим вторым супругом Игорем Вдовиным, отцом ее дочери Ариадны, еще в 2008 году. Если поначалу экс-возлюбленные старались поддерживать дружеские отношения, то потом перемирию пришел конец. Уже много лет бывшие супруги скандалят друг с другом.

Правда о взаимоотношениях Волочковой и Вдовина открылась поклонникам балерины в ее 37-й день рождения. В тот день Анастасия поблагодарила экс-супруга в комментариях за подаренное им платье, а он попросил оставить его в покое. Именно тогда вся страна узнала, что Вдовин должен светской львице денег – она набросилась на него с обвинениями. А спустя некоторое время дом Волочковой ограбили. Она обвинила в этом бывшего, который все отрицал.

В прошлом году стало известно, что обладательница самого известного шпагата решила положить конец многолетней борьбе с экс-супругом. Анастасия подала в суд на Игоря, который, по ее словам содержит на ее деньги своих новых пассий и детей.

Давний конфликт с Собчак

Анастасия Волочкова и Ксения Собчак, казалось, не ладили с самого их знакомства. Однако история их конфликта имеет свое начало. Дружбе Волочковой и Собчак пришел конец, когда балерина, по слухам, увела у экс-ведущей “Дома-2” ухажера – бизнесмена Вячеслава Лейбмана. Несмотря на то, что Анастасия отрицает связь с Вячеславом, светские львицы на ножах уже много лет.

Практически каждое мероприятие, где присутствуют обе звезды, сопровождается их колкостями в сторону друг друга. Известные леди нередко говорят друг о друге нелицеприятные вещи и, кажется, не собираются мириться.

Фотосессия на фоне стихийного бедствия

Летом 2013 года в Амурской области случилось сильное наводнение. Волочкова решила сделать благое дело – устроила в Благовещенске благотворительный концерт и придумала, как привлечь внимание общественности к проблеме. Однако своими методами Анастасия спровоцировала громкий скандал и настроила против себя практически всю страну.

Дело в том, что балерина устроила фотосессию на фоне последствий наводнения и оставила к снимкам позитивную подпись. Большая часть россиян восприняла такой поступок звезды как пиар – на Анастасию обрушился шквал критики и негодования.

Суд с Большим театром

Конфликт с Большим театром – один за самых затянувшихся скандалов с участием Анастасии Волочковой. В 2003 году администрация театра не продлила с балериной контракт, а позже и вовсе отказалась от работы с ней, сославшись на ее лишний вес.

Артистка обвинила в своем увольнении первого супруга, миллиардера Сулеймана Керимова, с которым рассталась незадолго до этого. Кроме того, звезда подала в суд на администрацию Большого театра. Несмотря на то, что Волочкова выиграла дело, на сцену театра она больше не ступала. К тому же, недавно скандал получил новый поворот.



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