 

Песков: Конца и края пандемии пока не видно

17.11.2021, 12:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПандемия коронавируса не окончена и пока не ясно, когда она закончится, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы сначала думали, что пандемия закончится через полгода – через год. Сейчас мы видим, что мы ошибались в своих расчетах. У нас уже скоро будет два года этой пандемии, и пока конца и края не видно», – цитирует Пескова ТАСС.

Он отметил, что продление Роспотребнадзором действия санитарно-эпидемиологических правил профилактики этого заболевания до 2024 года необходимо, чтобы «каждый раз не продлевать» его отдельно.

«Отменить-то всегда можно, если вдруг пандемия уйдет. Поэтому, я думаю, это чисто техническое решение», – указал представитель Кремля.

За последние сутки в РФ выявили 36 тыс. 626 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9 млн случаев заболевания.



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