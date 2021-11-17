 

Чемезов назвал поставку С-400 Турции победой РФ над США

17.11.2021, 12:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПоставка систем ПВО С-400 входящей в НАТО Турции вопреки недовольству США является победой РФ на рынке вооружений, сообщил в интервью американскому телеканалу NBC News гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Мы считаем, что мы победили в этом случае», – передает РИА «Новости» ответ Чемезова на вопрос, приятно ли ему продавать оружие стране-члену НАТО, что рождает противоречия между США и Турцией.

Чемезов также отметил, что перспективный однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate, чей зарубежный дебют состоялся на авиасалоне Dubai Airshow, может заинтересовать Турцию и другого союзника США – Саудовскую Аравию.

В понедельник госкорпорация «Ростех» впервые представила беспилотную модификацию истребителя Checkmate, сообщили в пресс-службе Ростеха в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что стоимость этого самолета будет в семь раз ниже, чем у его главного конкурента – американского F-35. Также он называл в числе преимуществ Checkmate малую заметность, современный радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), а также возможность адаптировать машину под нужды конкретного заказчика.



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