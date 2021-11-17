Тесть Александра Кокорина напал на главу крупной IT-компании в Подмосковье

В коттеджном поселке «Никологорское» Руслан Валитов, известный, тесть футболиста Александра Кокорина, напал на бизнесмена Льва Матвеева из-за дорожного конфликта.

Как информирует Telegram-канал Mash, в понедельник днем Матвеев подъехал к своему участку на автомобиле Mercedes. Спустя несколько минут его догнал Genesis Валитова. Тесть футболиста обвинил соседа в превышении скорости. В ходе перепалки завязалась драка, сопровождавшаяся оскорблениями и угрозами.

«На «Мерсе» осталась приличная вмятина и сломанное зеркало. Матвеев думает, что нападавший был под наркотиками», – информирует канал.

Со слов местных жителей, Валитов отличается буйным поведением и недавно нападал на рабочих с арматурой в руках. Матвеев обратился в полицию, идет проверка.

Лев Матвеев окончил Минский радиотехнический институт в 1993 году, специальность – инженер-программист. Во время обучения в институте неоднократно становился призером республиканских олимпиад по программированию.

В период учебы возглавлял отдел баз данных в частной фирме. Автор ряда патентов в области обработки неструктурированной информации.

На разных этапах карьеры возглавлял ИТ-компании численностью от 30 до 500 человек.

В 1995 году основал собственную компанию. Председатель совета директоров группы компаний SearchInform – компания разрабатывает программное обеспечение по защите бизнеса от утечек информации и контролю рабочего времени (DLP-система, система контроля времени).

Спикер на ежегодных конференциях в сфере ИБ, основатель ежегодного RoadShow SearhInform – серии образовательных конференций для специалистов сферы ИБ. Член Ассоциации независимых разработчиков ПО, член ТПП, реестра российских разработчиков ПО.

Ранее Кокорин рассказал, как тюрьма изменила его жизнь.

Напомним, суд удовлетворил ходатайство футболиста Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении и подтвердил условно-досрочное освобождение осужденных за драки в центре Москвы футболиста Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла.

После освобождения футболисты рассказали о своем заключении.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие выводы должны сделать знаменитости из истории Кокорина и Мамаева.