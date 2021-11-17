Мнение: Срок за анекдот

В Подмосковье возбудили уголовное дело за анекдот. И это не анекдот. 43-летний отставной полковник Михаил Шендаков рассказал анекдот про Росгвардию и стал фигурантом уголовного дела о разжигании социальной ненависти (ч. 2 ст. 282 УК).

Что интересно, анекдот был рассказан и выложен в интернет в сентябре 2020 года, а уголовное дело возбудили в апреле 2021 года, в мае пришли с обыском, сейчас Шендаков находится под подпиской о невыезде.

Ст. 282 УК – это такая статья, в которой должен быть хотя бы один потерпевший. Когда в отношении меня устроили судилише по этой статье УК, заявителем и потерпевшим по уголовному делу был Минтимер Шаймиев, в то время занимавший должность, которая называется «президент Татарстана»…. Мне вот интересно, кто написал заявление о том, что анекдот про Росгвардию разжег в заявителе ненависть или вражду к Росгвардии? А еще мне интересно, неужели это дело дойднет до суда и оставной полковник Шендаков за анекдот получит срок?

Рис. отсюда

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